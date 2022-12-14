خبر سار من الجمارك.. هذا ما حصل مساء أمس

افادت مصادر المجلس الأعلى للجمارك للـ"LBCI" بأن "النظام الإلكتروني للجمارك عاد إلى العمل منذ العاشرة من مساء أمس، وعادت الأمور إلى طبيعتها بالنسبة لعمليات الإستيراد والتصدير".

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