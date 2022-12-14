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لبنان

كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 01:54
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء ما بين 42800 و42900 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد أفقل مساء أمس على التسعيرة ذاتها.
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