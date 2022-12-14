نائب سابق يجاهر بمعارضة "الثنائي الشيعي"

Advertisement

يسود نوع من الاستياء في اوساط "الثنائي الشيعي" من اداء نائب سابق يتعمّد التمايز السياسي عن كل من حزب الله وحركة امل، و"يأخذ راحته" في الانتقاد العلني لمواقف الطرفين.واشارت مصادر مطلعة الى" ان النائب السابق يحافظ على علاقة جيدة برئيس مجلس النواب نبيه بري فقط، لكنه بات يجاهر بخلافه مع حزب الله، ويتقارب بشكل علني مع الاميركيين".وتقول المصادر ان هذا النائب لا يزال يطمح للترشح مجددا في الانتخابات النيابية المقبلة .