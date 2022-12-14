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لبنان

نائب سابق يجاهر بمعارضة "الثنائي الشيعي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2022 | 02:15
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يسود نوع من الاستياء في اوساط "الثنائي الشيعي" من اداء نائب سابق يتعمّد التمايز السياسي عن كل من حزب الله وحركة امل، و"يأخذ راحته" في الانتقاد العلني لمواقف الطرفين.
واشارت مصادر مطلعة الى" ان النائب السابق يحافظ على علاقة جيدة برئيس مجلس النواب نبيه بري فقط، لكنه بات يجاهر بخلافه مع حزب الله، ويتقارب بشكل علني مع الاميركيين".
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وتقول المصادر ان هذا النائب لا يزال يطمح للترشح مجددا في الانتخابات النيابية المقبلة .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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