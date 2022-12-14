الضباط اللبنانيون" في التقاعد"

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نشر" لبنان ٢٤" امس "ان ضباطا لبنانيين يستعدون للعودة الى لبنان والإلتحاق بأسلاكهم العسكرية بعدما أنجزوا المهمة بنجاح في مونديال قطر 2022، حيث كانت مهمتهم أمنية للحماية والتنظيم ومرافقة المنتخبات الى الملاعب ، ومن الملاعب الى أماكن إقامتهم".وتوضيحا للخبر، افاد مرجع معني ان الضباط المشار اليهم ليسوا في الخدمة الفعلية بل هم ضباط متقاعدون ممن انهوا خدماتهم العسكرية".