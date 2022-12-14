حمادة: حضور الملف اللبناني على طاولة مؤتمر بغداد 2

رأى النائب مروان حمادة ان "الأمور الداخلية قد تكون مقفلة موقتا نتيجة الأعياد والمونديال، الا أن الحركة الخارجية لم تتوقف"، كاشفا عن "حضور الملف اللبناني على طاولة مؤتمر بغداد 2 الذي سيعقد في العاصمة الأردنية الأسبوع المقبل".

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وقال في حديث الى "صوت كل لبنان": "سنتجه في نهاية المطاف لانتخاب رئيس للجمهورية لان الشعب يريد ذلك، والوضع القائم يفرض ذلك أيضا".

وشدد على "ضرورة أن يأتي رئيس للجمهورية لا يكتفي بإدارة الأزمة، بل أن يقوم بفكفكة هذه الأزمة وأن يقول للجميع إن الأمور الدستورية تحل بالحوار، وان الأمور السيادية بحاجة الى مقاربة مغايرة من حزب الله".

واعتبر أن "المشكلة هي أن الحكومة ومجلس النواب ومن وراء مسألة صندوق النقد، دخلوا في قوانين وهم غير قادرين على اتمامها والخروج منها".