Advertisement

لبنان

حمادة: حضور الملف اللبناني على طاولة مؤتمر بغداد 2

Lebanon 24
14-12-2022 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1019873-638066076280229013.jpg
Doc-P-1019873-638066076280229013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب مروان حمادة ان "الأمور الداخلية قد تكون مقفلة موقتا نتيجة الأعياد والمونديال، الا أن الحركة الخارجية لم تتوقف"، كاشفا عن "حضور الملف اللبناني على طاولة مؤتمر بغداد 2 الذي سيعقد في العاصمة الأردنية الأسبوع المقبل".
Advertisement
وقال في حديث الى "صوت كل لبنان": "سنتجه في نهاية المطاف لانتخاب رئيس للجمهورية لان الشعب يريد ذلك، والوضع القائم يفرض ذلك أيضا".
وشدد على "ضرورة أن يأتي رئيس للجمهورية لا يكتفي بإدارة الأزمة، بل أن يقوم بفكفكة هذه الأزمة وأن يقول للجميع إن الأمور الدستورية تحل بالحوار، وان الأمور السيادية بحاجة الى مقاربة مغايرة من حزب الله".
واعتبر أن "المشكلة هي أن الحكومة ومجلس النواب ومن وراء مسألة صندوق النقد، دخلوا في قوانين وهم غير قادرين على اتمامها والخروج منها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
05:25 | 2022-12-14
07:43 | 2022-12-14
07:15 | 2022-12-14
07:13 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website