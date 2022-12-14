Advertisement

لبنان

مشاهد محزنة جداً... ماذا يحصل داخل السكن الجامعي التابع للجامعة اللبنانية؟ (صور)

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-12-2022 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1019875-638066085444392124.jpg
Doc-P-1019875-638066085444392124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهرت الى العلن مؤخراً الاشكالية المرتبطة بالسكن الجامعي التابع للجامعة اللبنانية في منطقة الحدث والمؤلف من 5 أبنية.
فبعد اصرار الطلاب على العودة اليه وبعد قبول ادارة الجامعة بطلب تلامذتها، على الرغم من مخاوفها الكثيرة المرتبطة بامكانية صيانة المبنى ومتابعة أموره اللوجستية في ظل الواقع الاقتصادي الحالي، 
Advertisement
وبعد فترة من دخول الطلاب الى سكنهم الجامعي وجدوا ان العيش فيه شبه مستحيل، فبدأت المفاوضات مع الادارة التي طلبت اخلاء كل المباني للتمكن من صيانتها.
وبعد مدّ وجزر، قام الطلاب ومنذ اسبوعين باخلاء غرف السكن الجامعي، فتشكلت لجنة من العمداء قامت بالكشف على المباني بهدف تحديد المشاكل فيها.
فكانت المفاجأة في كمية اللامسؤولية الكبيرة التي تعاطى بها بعض الطلاب وليس جميعهم مع سكنهم الجامعي خلال فترة وجودهم به، اذ أظهرت المعاينة كماً هائلا من النفايات داخل المباني تطلبت أسبوعين كاملين من العمل لازالتها فضلا عن مئات الحالات من تكسير الأثاث ومختلف الموجودات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
05:25 | 2022-12-14
07:43 | 2022-12-14
07:15 | 2022-12-14
07:13 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website