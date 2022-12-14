مشاهد محزنة جداً... ماذا يحصل داخل السكن الجامعي التابع للجامعة اللبنانية؟ (صور)

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ظهرت الى العلن مؤخراً الاشكالية المرتبطة بالسكن الجامعي التابع للجامعة اللبنانية في منطقة الحدث والمؤلف من 5 أبنية.فبعد اصرار الطلاب على العودة اليه وبعد قبول ادارة الجامعة بطلب تلامذتها، على الرغم من مخاوفها الكثيرة المرتبطة بامكانية صيانة المبنى ومتابعة أموره اللوجستية في ظل الواقع الاقتصادي الحالي،وبعد فترة من دخول الطلاب الى سكنهم الجامعي وجدوا ان العيش فيه شبه مستحيل، فبدأت المفاوضات مع الادارة التي طلبت اخلاء كل المباني للتمكن من صيانتها.وبعد مدّ وجزر، قام الطلاب ومنذ اسبوعين باخلاء غرف السكن الجامعي، فتشكلت لجنة من العمداء قامت بالكشف على المباني بهدف تحديد المشاكل فيها.فكانت المفاجأة في كمية اللامسؤولية الكبيرة التي تعاطى بها بعض الطلاب وليس جميعهم مع سكنهم الجامعي خلال فترة وجودهم به، اذ أظهرت المعاينة كماً هائلا من النفايات داخل المباني تطلبت أسبوعين كاملين من العمل لازالتها فضلا عن مئات الحالات من تكسير الأثاث ومختلف الموجودات.