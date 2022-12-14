المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو": حملة مشبوهة تستهدف صورة الهيئة والعاملين لديها

صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" البيان الاتي:

دأبت بعض وسائل الإعلام والمنصات الاكترونية او من يفترض بهم تقصي الحقائق تلميحا او تصريحا، على نشر ان العاملين في هيئة اوجيرو يتقاضون جزءا من رواتبهم بالدولار النقدي، او الاشارة الى قيمة هذه الرواتب في سياق حملة مشبوهة تستهدف صورة الهيئة والعاملين لديها.

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لذلك يود المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو ان يوضح النقاط التالية:

1- ان العاملين في الهيئة يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم بالليرة اللبنانية حصراً.

2 - ان الهيئة تستلم قيمة الرواتب والمخصصات من موازنة وزارة الاتصالات حيث يحدد القانون آلية صرفها بالليرة اللبنانية.

3 - ان اعداد العاملين وقيمة رواتبهم وتوصيفاتهم الوظيفية موجودة لدى إدارة الهيئة.

وعليه، يتمنى المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو على من يود الاستحصال على المعلومات الصحيحة الاتصال بالهيئة للاجابة بكل صراحة وشفافية".