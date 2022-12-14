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لبنان

حفلات رأس السنة "فوق الريح" وهكذا ستكون الأسعار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2022 | 03:45
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على بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بنهاية سنة 2022 واستقبال عام 2023 بدأت الإعلانات الترويجية لحفلات فنية ستُقام في لبنان، ومن الملاحظ انه ، على عكس السنة الماضية ،اختار عدد كبير من الفنانين إحياء حفلات في لبنان ومن بينهم نجوم من الصف الأول.  
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 ومع الاستعداد لموسم سياحي واعد خلال فترتي الميلاد ورأس السنة، تتنافس المطاعم والفنادق على تنظيم حفلات رأس السنة لاستقطاب المغتربين والسياح والمُقيمين على حد سواء وذلك بعد 3 سنوات عانى فيها هذا القطاع من أوضاع متردية نتيجة الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا.  
 وفي جولة سريعة على نشاطات الفنانين اللبنانيين خلال رأس السنة، إليكم أسماء النجوم الذين سيحيون حفلات داخل لبنان يومي 30 و31 كانون الأول، حيث أصبح رائجا الاحتفال أيضا بالسنة الجديدة قبل يوم واحد:  
 الفنانة هيفا وهبي ستحيي حفلا فنيا ضخما في أحد فنادق بيروت ، مع الفنان المغربي سعد لمجرد الذي سيُشاركها الحفل.
الفنان مروان خوري سيحيي حفلا فنيا في أحد الفنادق الشهيرة في ضبيه.
الفنان فارس كرم سيحيي حفلتين في لبنان خلال رأس السنة.
الفنانان زياد برجي ومعين شريف سيقدمان حفلا مشتركا في كازينو لبنان.  
 ومن  النجوم العرب الذين سيقدمون حفلات رأس السنة في لبنان، الفنان العراقي كاظم الساهر الذي سيحيي حفلا في 30 كانون الأول في "سي سايد ارينا" في بيروت.
الفنان المصري هاني شاكر سيحيي أيضا حفلا في 30 الشهر في الأطلال بلازا.
الفنان السوري ناصيف زيتون سيكون متواجدا أيضا في بيروت.  
 ومن  النجوم الذين سيكونون خارج لبنان الفنان راغب علامة الذي سيحيي حفل رأس السنة في القاهرة، الفنانة نجوى كرم التي ستكون في الرياض، الفنانة نانسي عجرم في الامارات، والفنان ملحم زين في أربيل العراق.  
 أما عن  اسعارها البطاقات التي تختلف بحسب عدد نجوم الفندق ولائحة الطعام فتتراوح ما  125 دولاراً و800 دولار.  
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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