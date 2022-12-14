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لبنان

انفجار 5 ألغام مضادّة للأفراد تحت حفّارة إسرائيليّة جنوب العديسة

Lebanon 24
14-12-2022 | 02:47
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انفجرت خمسة ألغام مضادة للأفراد تحت حفارة معادية نوع بوكلين كانت تقوم باعمال منذ الصباح في منطقة خلة الدبش جنوب بلدة عديسة خارج السياج التقني.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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