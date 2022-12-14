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لبنان

برق ورعد ورياح ناشطة وتحذير من السيول.. هذا ما ينتظرنا في اليومين المقبلين

Lebanon 24
14-12-2022 | 03:29
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل في المناطق الجبلية و الداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر وتنحسر الامطار ليستقر اعتبارا من المساء.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء، ويتحول الطقس الى متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر غد الخميس حيث يستقر تدريجيا وتسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع اعتبارا من يوم الجمعة. 

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية ، تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر بخاصة في المناطق الساحلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما يتوقع تساقط حبات البرد شمالا، ونحذر من تشكل السيول أحيانا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.
 
الخميس:  غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل في المناطق الجبلية و الداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر وتنحسرالامطار ليستقر اعتبارا من المساء.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة.

السبت:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل .

-الحرارة على الساحل من 15 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 20 و 50 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و80% .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:  22 درجة.

-الضغط الجوي:  764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:   6,34

-ساعة غروب الشمس:  16,30
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