برق ورعد ورياح ناشطة وتحذير من السيول.. هذا ما ينتظرنا في اليومين المقبلين

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل في المناطق الجبلية و الداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر وتنحسر الامطار ليستقر اعتبارا من المساء.-الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء، ويتحول الطقس الى متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر غد الخميس حيث يستقر تدريجيا وتسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع اعتبارا من يوم الجمعة.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.الأربعاء: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية ، تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر بخاصة في المناطق الساحلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما يتوقع تساقط حبات البرد شمالا، ونحذر من تشكل السيول أحيانا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.