خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!

Advertisement

كبادرةٍ منها وسط الأعياد المجيدة، بادرت مؤسسات استهلاكيّة إلى الإعلان عن تخفيضاتٍ على أسعارها وتحديداً على المواد الغذائية والأجبان والألبان.واللافت أيضاً أن بعض تلك المؤسسات بادرَ إلى إرسال رسائل للمواطنين عن هذا الأمر عبر هواتفهم لإبلاغهم بالتخفيضات والأسعار الجديدة.