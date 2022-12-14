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لبنان

المفتي قبلان: سارعوا لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
14-12-2022 | 04:00
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توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان "للشعب المنهك والقيادات السياسية والروحية"، بالقول: "البلد يعاني من أسوأ دوامة تاريخية، والكارثة السياسية تتمدد، والغموض يلف مصير لبنان، لذلك رفض الحوار قفز خطير في المجهول، والشيطان يشرب من كأس الفراغ وسط ترسانة منظمات غير حكومية تمتهن اللعب الأمني، وتدير أخطر برامج للفتنة الداخلية وتعيد تكوين البلد للحظة الإنفجار".
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وقال في تصريح: "وهنا أرفع الصوت مجددا، بأن سارعوا لإنقاذ لبنان لأن البعض نائم فيما الشيطان لا ينام، وأسطول الجمعيات الملونة أخطر قنبلة موقوتة، والأمم المتحدة ترتكب أسوأ مجزرة بالتركيبة السكانية اللبنانية، وعينها على التوطين، والمشروع الدولي يعمل على تأمين انهيار مدروس، وعينه على تفكيك لبنان، فيما اللعب التجاري ومشاريع خنق الناس وترسانة دولار المجاعة موصولة بأوكار داخلية وخارجية تجيد سيناريو القتل الصامت".

وختم: "المطلوب إنقاذ مشروع الدولة لأن طبخة التقسيم والفتن على النار، وسدنة السفارات يجيدون تنفيذ لعبة الخدمة المدفوعة، وما نريده موجة حوار لا موجة قطيعة، لأن مصير البلد على حافة الهاوية في ظل مشاريع تريد دفن لبنان". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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