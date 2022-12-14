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لبنان

فتاة بعمر الورد... هكذا فارقت الحياة (صور)

Lebanon 24
14-12-2022 | 04:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة ابنة بلدة الحاسوبية في قضاء صور، الشابة نانسي عباس، وذلك بعد تعرضها  لحادث سير مروع على طريق عام الصرفند.
 
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