تحديد عطلة الصحافة بمناسبة الميلاد ورأس السنة الميلادية

اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، انه" بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية يتوقف العمل في الصحف يومي الاحد والاثنين في 25 و26 كانون الاول 2022 ، كما يتوقف العمل ايضاً يومي الاحد والاثنين في الاول والثاني من كانون الثاني 2023 ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".

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