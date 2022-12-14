هاشم: نتمنى ان تبقى علاقات لبنان بالاشقاء العرب في تطور دائم

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تمنى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "تبقى علاقات لبنان بالاشقاء العرب في تطور دائم نحو الافضل".وقال خلال الاحتفال التكريمي الذي اقيم لسفير الجزائر عبد الكريم الركايبي لمناسبة انتهاء مهامه:"هذا ما سعى اليه وطننا في كل المراحل، وهو الذي طالب الاشقاء العرب في كل المناسبات بضرورة الوصول الى السوق العربية المشتركة لما له من انعكاس ايجابي على اقتصاد الاقطار العربية والشعب العربي".وتابع: "اليوم ونحن نودع سفير الجزائر، نتطلع الى ان نصل بعلاقتنا الى ارقى مستوياتها، وما يربطنا من علاقات اخوية تاريخية تؤكد طبيعة العلاقات، ولم ولن ننسى التقديمات والمساعدات الجزائرية في احلك الظروف وستبقى كما عهدناها لتمد يده العون متى كانت الحاجة وفي اي قطاع".واكد ان "وطننا يعاني من ازمات متراكمة ومتفاقمة وعلى كل المستويات، وبدأت تترك تداعياتها السلبية على الواقع الحياتي اليومي للبنانيين، ولذلك اصبحت الحاجة ملحة للخروج من المأزق الراهن، وهذه مسؤولية اللبنانيين والقوى السياسية لاتخاذ خطوات جريئة قبل انتظار املاءات الخارج وتوجيهاته، وكان الحري بمن يرفع شعار السيادة والقرار الحر، الا يرفض حوارا وطنيا للتفاهم على مواصفات جامعة لشخصية وفاقية قادرة على التواصل ووضع اسسس الانقاذ. وللاسف هذا البعض ما زالت رهاناته على ماهو خارج المنطق في مقاربة الاستحقاق وكيفية الوصول اليه باقصر الطرق".وختم:"ونحن نودع سفير دولة شقيقة لم تتوان يوما عن الوقوف الى جانب وطننا، نتمنى ان تبقى على المستوى ذاته من العلاقات الاخوية ، والى مزيد من التطور لتوطيدها على المستويات والقطاعات كافة".