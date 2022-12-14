Advertisement

لبنان

هاشم: نتمنى ان تبقى علاقات لبنان بالاشقاء العرب في تطور دائم

Lebanon 24
14-12-2022 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1019924-638066177751168475.jpg
Doc-P-1019924-638066177751168475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمنى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "تبقى علاقات لبنان بالاشقاء العرب في تطور دائم نحو الافضل".

وقال خلال الاحتفال التكريمي الذي اقيم لسفير الجزائر عبد الكريم الركايبي لمناسبة انتهاء مهامه:"هذا ما سعى اليه وطننا في كل المراحل، وهو الذي طالب الاشقاء العرب في كل المناسبات بضرورة الوصول الى السوق العربية المشتركة لما له من انعكاس ايجابي على اقتصاد الاقطار العربية والشعب العربي".
Advertisement

 وتابع: "اليوم ونحن نودع سفير الجزائر، نتطلع الى ان نصل بعلاقتنا الى ارقى مستوياتها، وما يربطنا من علاقات اخوية تاريخية تؤكد طبيعة العلاقات، ولم ولن ننسى التقديمات والمساعدات الجزائرية في احلك الظروف وستبقى كما عهدناها لتمد يده العون متى كانت الحاجة وفي اي قطاع".

واكد ان "وطننا يعاني من ازمات متراكمة ومتفاقمة وعلى كل المستويات، وبدأت تترك تداعياتها السلبية على الواقع الحياتي اليومي للبنانيين، ولذلك اصبحت الحاجة ملحة للخروج من المأزق الراهن، وهذه مسؤولية اللبنانيين والقوى السياسية لاتخاذ خطوات جريئة قبل انتظار املاءات الخارج وتوجيهاته،  وكان الحري بمن يرفع شعار السيادة والقرار الحر، الا يرفض حوارا وطنيا للتفاهم على مواصفات جامعة لشخصية وفاقية قادرة على التواصل ووضع اسسس الانقاذ. وللاسف هذا البعض ما زالت رهاناته على ماهو خارج المنطق في مقاربة الاستحقاق وكيفية الوصول اليه باقصر الطرق". 

 وختم:"ونحن نودع سفير دولة شقيقة لم تتوان يوما عن الوقوف الى جانب وطننا، نتمنى ان تبقى على المستوى ذاته من العلاقات الاخوية ، والى مزيد من التطور لتوطيدها على  المستويات والقطاعات كافة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
05:25 | 2022-12-14
07:43 | 2022-12-14
07:15 | 2022-12-14
07:13 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website