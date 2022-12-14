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لبنان

مولوي: اللعب بالامن ممنوع.. وهذا ما كشفه عن حماية المطار ومحيطه

Lebanon 24
14-12-2022 | 06:31
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أكد وزير الداخلية بسام مولوي خلال اجتماع مجلس الامن المركزي أن "اللعب بالامن ممنوع فالامن بعيد عن السياسة وخطة قوى الامن الداخلي بالنسبة للاعياد أصبحت جاهزة وتم تعميمها"

ولفت مولوي خلال الاجتماع مجلس الى أن "القوى الأمنية وعناصر أمن الدولة والأجهزة الأمنية كافة أكدت لنا اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية واللازمة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة بالإضافة إلى تطبيق قرار منع حمل السلاح".
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وتابع: "وضعنا خطّة أمنيّة لفترة الأعياد واتُّخذت الإجراءات الضروريّة والاستباقيّة، ونعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجاً وسنتشدّد في محيط المطار. للقوى الأمنيّة الحقّ بالتحرّك التلقائي أمام الجرم المشهود والموقف الرّسمي ثابت بحماية المطار ومحيطه وسمعته ومنع أيّ عمل غير مقبول يحصل فيه أو عبره".
 
 
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