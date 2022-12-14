حميّه عرض مع بوشكيان شؤوناً انمائية للبقاع الاوسط

التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة في البلاد.

كما عرضا للشؤون الانمائية الملحّة للبقاع الاوسط.