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لبنان

حميّه عرض مع بوشكيان شؤوناً انمائية للبقاع الاوسط

Lebanon 24
14-12-2022 | 06:26
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 التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة في البلاد.
 
كما عرضا للشؤون الانمائية الملحّة للبقاع الاوسط.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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