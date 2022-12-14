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لبنان

حميه لوفد الوكلاء البحريين: حرصاء على استمرارية عملكم

Lebanon 24
14-12-2022 | 06:47
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في الوزارة إجتماعا، شارك فيه وفد من نقابتي الوكلاء البحريين في بيروت وطرابلس من فئة البضائع والمدحرجات برئاسة النقيب مروان اليمن.
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 وجرى خلال الإجتماع، تداول أوضاع النقابتين وبعض المطالب المتعلقة بالكفالات المصرفية المتوجبة عليهم. 
 
واكد حميه للوفد" اهتمامه بتطوير عمل القطاع الخاص وخصوصاً عمل الوكلات البحرية، مبدياً حرصه على استمرارية عمل الوكلات البحرية وتعزيز دورها كونها عصب العمل في المرفأ مع الحفاظ الدائم على حقوق الدولة المالية".
 
بدوره شكر للوزير حميه "التجاوب مع المطالب التي طرحت امامه، ورؤيته لعمل الوكالات البحرية وتعزيز عملهاالمرفئي لما فيه صالح القطاع الخاص وتعزيز عمل المرافئ في الوقت نفسه"، على ان تعقد اجتماعات لاحقة تعنى بهذا القطاع.
المصدر: الوكالة الوطنية
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