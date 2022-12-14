ضو: لقانون موحد للأحوال الشخصية

غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر": وقّعت مع مجموعة من النواب اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصية اعددته جمعية "كفى".



وأضاف: "من الضروري إقرار هذا القانون الذي يحقّق العدالة والمساواة، اذ يشكّل أولوية من حيث الحقوق وإسقاط النظام الطائفي، وتعزيز المواطنة ومنطق الدولة".

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