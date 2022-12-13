مخابرات الجيش توقف مطلوباً في طرابلس

تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو "ا.ع" الملقب "ب الشعبي" بعد عملية رصد وتعقّب في منتجع شعبي في طرابلس بعد العثور بحوزته على قنبلتين ومسدس حربي.



Advertisement والجدير بالذكر انّ بحقّ الموقوف مذكرات توقيف عدّة منها السلب والسرقة بالاضافة الى تجارة المخدرات. وقد تم تسيلمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.والجدير بالذكر انّ بحقّ الموقوف مذكرات توقيف عدّة منها السلب والسرقة بالاضافة الى تجارة المخدرات.