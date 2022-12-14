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لبنان

بو صعب من عين التينة: ما لمسته أن الوضع لن يكون متروكا الى ما لا نهاية

Lebanon 24
14-12-2022 | 07:15
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وموضوع الحوار وشؤونا تشريعية.
 
بعد اللقاء تحدث بو صعب: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس اليوم، بعد زيارة قمت بها الى دولة قطر، وبعد الجلسات التي نجريها في مجلس النواب واللجان المشتركة. وناقشنا أمورا عدة متعلقة بالمجلس وعمله وأيضا تطرقنا الى موضوع الحوار الذي كان من المفترض ان يكون يوم غد وأيضا موضوع رئاسة الجمهورية وإنتخاب رئيس الجمهورية. فالرئيس نبيه بري كان دائما حاضرا لتلبية الدعوة الى عقد طاولة حوار، لأننا جميعا يعرف في النهاية أنه من دون حوار لن نستطيع التوصل الى تفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن واضح أن هناك أفرقاء ليسوا مقتنعين بطريقة جلسة الحوار فأعتذروا أو أبدوا نيتهم عدم الحضور الى طاولة الحوار، والبعض الآخر كان يضع شروطا حول كيف يجب أن تكون طاولة الحوار وفي أي شكل". 
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أضاف: "هذا الموضوع لا يؤدي الى إنعقاد الحوار، وعليه أرى انه لم يعد هناك امكانية  للحوار في ما تبقى من هذا العام، ولا أعتقد ان ذلك وارد ولكن في النتيجة أعود وأقول أنه لا يمكننا الخروج من الأزمة التي نحن فيها إلا من خلال العودة الى الحوار الجدي بين كل الأفرقاء ورئيس مجلس النواب طبعا هو المعني الاول بانتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب كون المجلس هو الذي ينتخب الرئيس".
 
أضاف: "نتمنى إن شاء الله ألا تطول هذه المواضيع، ونتمكن من الوصو الى قناعة الذهاب الى حوار لإنتخاب رئيس للجمهورية. ولمست من الرئيس بري أن الوضع لن يكون متروكا الى ما لا نهاية، يعني ان الجهد الذي يجب أن يبذل من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية له وقت محدد، من أجل الوصول الى تفاهم وتشاور ولكن من بعد هذا الوقت سيكون هناك عمل مختلف وجدي أكثر لإنتخاب رئيس الجمهورية إبتداء من بداية العام المقبل. هذا في ما يتعلق بطاولة الحوار، فالجلسة غدا ستكون مبدئيا جلسة إنتخاب كما الجلسات السابقة، وكل ما تم مناقشته في هذا الموضوع بات واضحا امام الرأي العام والخلاف بين الأفرقاء لا يزال قائما، وإن شاء الله نستطيع الخروج من هذه الازمة في وقت سريع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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