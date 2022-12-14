إمرأة من التابعية الإثيوبية جثّة في زغرتا

نقل عناصر من الدفاع المدني اليوم الأربعاء جثّة امرأة من التابعية الاثيوبية من زغرتا إلى مستشفى سيدة زغرتا بعد حضور الأجهزة الامنية المختصة وإتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

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