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لبنان

إمرأة من التابعية الإثيوبية جثّة في زغرتا

Lebanon 24
14-12-2022 | 07:13
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نقل عناصر من الدفاع المدني اليوم الأربعاء جثّة امرأة من التابعية الاثيوبية من زغرتا إلى مستشفى سيدة زغرتا بعد حضور الأجهزة الامنية المختصة وإتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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