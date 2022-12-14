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لبنان
إمرأة من التابعية الإثيوبية جثّة في زغرتا
Lebanon 24
14-12-2022
|
07:13
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نقل عناصر من الدفاع المدني اليوم الأربعاء جثّة امرأة من التابعية الاثيوبية من زغرتا إلى مستشفى سيدة زغرتا بعد حضور الأجهزة الامنية المختصة وإتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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