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لبنان

تشييع معن كرامي في طرابلس في حضور رسمي وشعبي

Lebanon 24
14-12-2022 | 07:43
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شيعت مدينة طرابلس المهندس معن عبد الحميد كرامي، في مأتم مهيب شارك فيه: مصباح العلي ممثلا وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، النائب اشرف ريفي، النائبان مروان حمادة وبلال عبد الله على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، النائبان السابقان قاسم عبد العزيز وسمير الجسر، القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام،  مفتي طرابلس السابق الشيخ مالك الشعار، رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين، قائد سرية درك طرابلس العقيد ماجد الايوبي، المقدم باسم طوط من جهاز أمن الدولة، شيخ قراء طرابلس بلال بارودي وحشد من أبناء المدينة .
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أقيمت صلاة الجنازة على روحه في المسجد المنصوري الكبير وأم المصلين الشيخ إمام،  قبل ان يوارى جثمانه في الثرى في مقابر آل كرامي في باب الرمل، حيث تقبل نجلا الفقيد وليد وطلال التعازي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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