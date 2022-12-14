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لبنان

ماذا قال قائد الجيش من السراي عن الوضع الامني؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 08:10
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وعرض معه الوضع الامني في البلاد.
وأكد العماد عون خلال اللقاء "أن الوضع الأمني ممسوك، وليس هناك أي مخاوف من حوادث فردية قد تؤدي الى تفلّت أمني".
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وشدّد على "أن الجيش سيكثّف اجراءاته خلال فترة الأعياد ضمن خطة أمنية شاملة".
 
 
سفيرة الولايات المتحدة
كما استقبل رئيس الحكومة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا.
 
وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.
 
 
 
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