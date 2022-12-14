ماذا قال قائد الجيش من السراي عن الوضع الامني؟

Advertisement

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وعرض معه الوضع الامني في البلاد.وأكد العماد عون خلال اللقاء "أن الوضع الأمني ممسوك، وليس هناك أي مخاوف من حوادث فردية قد تؤدي الى تفلّت أمني".وشدّد على "أن الجيش سيكثّف اجراءاته خلال فترة الأعياد ضمن خطة أمنية شاملة".