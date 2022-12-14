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لبنان

دولار السوق الموازية يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
14-12-2022 | 09:40
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأربعاء تسعيرة تتراوح ما بين 43000 و43100 ليرة للدولار الواحد.
 
بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 42800 و42900 ليرة للدولار الواحد.
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