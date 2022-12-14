اللبكي اطلع من الشيخ جديده على الاجراءات المتبعة لانتخاب مفتي اصيل لعكار

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زار محافظ عكار المحامي عماد اللبكي دائرة الأوقاف الإسلامية واجتمع مع رئيسها الشيخ مالك جديده، واطلع منه على الاجراءات المتبعة لزوم انتخاب مفتي اصيل لمحافظة عكار، في حضور رئيس دائرة الشؤون العقارية الشيخ علي السحمراني، رئيس اتحاد بلديات الجومة المحامي راني الحاج ورئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي.وأوعز اللبكي للقوى الامنية التنسيق مع الشيخ الجديده وممثل مفتي الجمهورية اللبنانية عضو المجلس الشرعي الاعلى النقيب محمد المراد "لمواكبة العملية الانتخابية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمينها وتمكين الهيئة الناخبة من ممارسة الانتخاب بهدوء ومنع التجمهر امام مبنى الاوقاف في حلبا".وتمنى اللبكي "التوفيق والنجاح للجميع"، واضعا امكانات المحافظة بالتصرف لانجاح الاستحقاق.وشكر الشيخ جديده مبادرة المحافظ اللبكي ومتابعته لدقائق الامور التي تهم محافظة عكار "وهذا ليس غريبا عنه".