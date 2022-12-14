Advertisement

لبنان

اللبكي اطلع من الشيخ جديده على الاجراءات المتبعة لانتخاب مفتي اصيل لعكار

Lebanon 24
14-12-2022 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1019981-638066290436024896.png
Doc-P-1019981-638066290436024896.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار محافظ عكار المحامي عماد اللبكي دائرة الأوقاف الإسلامية واجتمع مع رئيسها الشيخ مالك جديده،  واطلع منه على الاجراءات المتبعة لزوم انتخاب مفتي اصيل لمحافظة عكار، في حضور رئيس دائرة الشؤون العقارية الشيخ علي السحمراني، رئيس اتحاد بلديات الجومة المحامي راني الحاج ورئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي.
Advertisement

وأوعز اللبكي للقوى الامنية التنسيق مع الشيخ الجديده وممثل مفتي الجمهورية اللبنانية عضو المجلس الشرعي الاعلى النقيب محمد المراد "لمواكبة العملية الانتخابية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمينها وتمكين الهيئة الناخبة من ممارسة الانتخاب بهدوء ومنع التجمهر امام مبنى الاوقاف في حلبا".

وتمنى اللبكي "التوفيق والنجاح للجميع"، واضعا امكانات المحافظة بالتصرف لانجاح الاستحقاق.

وشكر الشيخ جديده مبادرة المحافظ اللبكي ومتابعته لدقائق الامور التي تهم محافظة عكار "وهذا ليس غريبا عنه".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:41 | 2022-12-14
11:40 | 2022-12-14
11:31 | 2022-12-14
10:45 | 2022-12-14
10:17 | 2022-12-14
10:01 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website