17
o
بيروت
18
o
طرابلس
-5
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابتا المحامين في بيروت والشمال: استمرار اعتكاف القضاة إستنكاف عن إحقاق الحق
Lebanon 24
14-12-2022
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والشمال إجتماعاً في بيت المحامي برئاسة النقيبين ناضر كسبار وماري تريز القوّال. وبعد التداول أصدرا بيانا أكدا فيه، أن "مجلس القضاء الأعلى هو الذي يمثّل القضاء بحسب القانون وهو وحده صاحب السلطة بالتكلّم باسم السادة القضاة الذين عليهم الإلتزام دائماً بموجب التحفظ".
Advertisement
ورأت النقابتان أنه "في ظل الأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية والصحية التي ضربت البلاد وطالت جميع الشرائح من دون إستثناء، ما عدا بعض المنتفعين والمرتشين، إعتكف بعض القضاة عن متابعة مهمتهم ورسالتهم التي أقسموا اليمين على أدائها. تفهمنا في البداية الموقف المتخذ، وأملنا أن يبادر المسؤولون إلى اتخاذ ما يلزم لمعالجة هذا الوضع، كما تقدّمنا بأفكار محدّدة وأجرينا اتصالات وعقدنا اجتماعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود من أجل إيجاد الحلول التي تستجيب للمطالب المحقة، وفي الوقت نفسه كنا نعلن أن الاعتكاف كوسيلة للمطالبة لن يؤتي الثمار المرجوة. ومع أحقية مطالب القضاة، مثلهم مثل بقية القطاعات والمهن التي أصبحت في وضع صعبٍ وغير مريح، وبعد عدم الإستجابة لمطالب المحامين والمواطنين وللضمير المهني والإنساني وللموجب الإخلاقي، فإن إستمرارهم بالإعتكاف أضحى إستنكافاً عن متابعة رسالتهم وعن إحقاق الحق، لا سيما وإن المؤسسات الدستورية مشلولة ومعطلة، فما من سامع أو مجيب. الأمر الذي هدّد ولا يزال يهدّد مصالح المواطنين والمتقاضين والمحامين ويلحق بهم أشد الإضرار. فالعدالة لا تعتكف والحاكم الذي بيده الأمر والنهي لا يعتكف، واعتكافه يشكّل أكبر خطر وضرر على الناس لأن بيده كل شيء وقراراته تطال جميع المصالح والقطاعات والحقوق".
وحيتا "القضاة الذين استمروا في أداء رسالتهم"، ودعتا "المستنكفين إلى العودة عن إستنكافهم، وإلا تقديم إستقالاتهم"، كما دعتا "مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي لإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحقهم".
وطالبتا "السلطة السياسية المتقاعسة باتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية الفورية الآيلة إلى المساهمة في إنهاء هذه الحالة غير المألوفة التي تشكّل خطراً داهماً وتلحق أفدح الأضرار بمصالح الشعب اللبناني، تمهيداً لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
14:00 | 2022-12-13
13/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
12:26 | 2022-12-13
13/12/2022 12:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
16:25 | 2022-12-13
13/12/2022 04:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هذا السر العجيب؟
Lebanon 24
ما هذا السر العجيب؟
02:00 | 2022-12-14
14/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
05:15 | 2022-12-14
14/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:41 | 2022-12-14
هل يزور ماكرون لبنان ليلة عيد الميلاد؟
11:40 | 2022-12-14
إشادة بأداء الجيش في ضبط الحدود
11:31 | 2022-12-14
جرح نفسه في وسط الطريق في صيدا... ما السبب؟ (صورة)
10:45 | 2022-12-14
الأشقر نبه من محاذير تحول دون تنفيذ تعميم وزارة السياحة بفرز النفايات من المصدر
10:17 | 2022-12-14
ابراهيم زار العراق والتقى رئيسي الجمهورية والحكومة ومسؤولين وبحث معهم في الاوضاع
10:01 | 2022-12-14
تيمور جنبلاط استقبل سلّوم في كليمنصو
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 18:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 18:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 18:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact