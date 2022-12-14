17
o
بيروت
18
o
طرابلس
-5
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلستان لفرعيتي درس قانون حماية المستهلك وشركات التأمين
Lebanon 24
14-12-2022
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون حماية المستهلك جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء.
وعقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس موضوع شركات التأمين جلسة برئاسة البستاني الذي قال:" تحدثنا في الجلسة عن اسماء الذين يتلاعبون باللحوم، وهناك حجز للحوم فاسدة، نحن نريد ان نعرف من يرتكب هذه المخالفة، هناك قضاء، ويجب ان تعلن وزارة الاقتصاد عن المخالفين لردعهم عن ارتكاب هذا الجرم".
Advertisement
واضاف: "تحدثنا عن الرقابة مع مستوردي الادوية الغذائية والتسعير بالليرة، وسنطلب تشديد العقوبة لتكون فاعلة لأن العقوبة التي تعتمدها وزارة الاقتصاد على محال السوبر ماركت مخجلة. نحن مع اقفال المؤسسات المخالفة وختمها بالشمع الاحمر، وقانون حماية المستهلك يتطلب وقتا، وسنقدم اقتراحا معجلا مكررا لبعض مواده لمساندة وزارة الاقتصاد لتكون رقابتها فاعلة".
وتابع: "بحثنا في وضع دراسة لبعض السلع الاساسية كالبيض والأرز والملح وغيرها، وان يتم تسعيرها اسبوعيا كالمحروقات. وهكذا يطمئن الزبون ان هناك من يراقب وان هناك برنامجا لذلك، وان ندخل في الثورة الرقمية لنعرف الاسعار لا ان تكون عشوائية. وسنعد هذه الدراسة قريبا جدا، وستكون معنا وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك. الهدف هو الامن الغذائي، والتسعير الاسبوعي بالدولار سيخضع لرقابة التفتيش في وزارة الاقتصاد".
واضاف: "عقدنا اجتماعا اخر للجنة الاقتصاد الذي لم يكتمل النصاب فيه، واشكر حضور وزير الاقتصاد (في حكومة تصريف الاعمال) امين سلام، وناقشنا أهمية حماية المستهلك وتبادلنا افكارا وعرضنا ما قررته اللجنة الفرعية لحماية المستهلك وكان محبذا".
وتابع: "اجتمعت ايضا اللجنة الفرعية لشركات الضمان وانهينا عملنا، وتكلمنا في موضوع الفريش MONEY، وكان هناك نقاش شدد على عدم استخدام عبارة الفريش MONEY لان اللجان المشتركة رفضتها واستبدلتها بعبارة اخرى، ولم ندخل في هذا الخطأ. هذا القانون سيطرح الجمعة ليعاد الى اللجان المشتركة، وهو جاهز ليتسنى لشركات التأمين دفع الاموال، وسيكون حافزا لها ولوزارة الاقتصاد لتعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
14:00 | 2022-12-13
13/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
12:26 | 2022-12-13
13/12/2022 12:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
16:25 | 2022-12-13
13/12/2022 04:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هذا السر العجيب؟
Lebanon 24
ما هذا السر العجيب؟
02:00 | 2022-12-14
14/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
05:15 | 2022-12-14
14/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:41 | 2022-12-14
هل يزور ماكرون لبنان ليلة عيد الميلاد؟
11:40 | 2022-12-14
إشادة بأداء الجيش في ضبط الحدود
11:31 | 2022-12-14
جرح نفسه في وسط الطريق في صيدا... ما السبب؟ (صورة)
10:45 | 2022-12-14
الأشقر نبه من محاذير تحول دون تنفيذ تعميم وزارة السياحة بفرز النفايات من المصدر
10:17 | 2022-12-14
ابراهيم زار العراق والتقى رئيسي الجمهورية والحكومة ومسؤولين وبحث معهم في الاوضاع
10:01 | 2022-12-14
تيمور جنبلاط استقبل سلّوم في كليمنصو
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 18:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 18:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 18:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact