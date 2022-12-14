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لبنان

وفد من حركة أمل زار المقرّ الرئيسي للتقدّمي الاشتراكي في بيروت

Lebanon 24
14-12-2022 | 09:33
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زار وفد قيادي من حركة أمل ضم النائب محمد الخواجة والنائب السابق علي بزي والدكتور علي رحال، المقر الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت، حيث كان في استقبالهم عضوا اللقاء الديمقراطي النائبان هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
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وأكد الجانبان ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تولّي ادارة المسار الانقاذي للبلاد، بما يشكله ذلك من أولوية وطنية أساسية يتحتّم إجراؤها وتوفير كل الظروف والمناخات لإنجازها، وذلك من خلال الحوار الذي يؤدي الى تفاهم الكتل النيابية للتوصل إلى إنهاء حالة الشغور وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، مما يقتضي تجاوب الجميع مع المسعى الحواري الذي نادى به رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
كما شدد الجانبان على الأهمية المطلقة للسير دون مزيد من الابطاء بالإصلاحات المالية والإقتصادية من خلال خطة تعاف مبنية على رؤية واضحة تحقق المعالجات الفعلية لكل الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتضمن حقوق الناس، وفي مقدمتها حقوق المودعين، المقيمين والمغتربين.
وإذ استذكر الجانبان العلاقة التاريخية المتينة بينهما التي تكرست في محطات عديدة من النضال المشترك رغم الاختلاف الطبيعي حول عدد من المواقف، أعادا التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات التي تحدق بلبنان في هذه الظروف القاسية، وعلى مواصلة العمل لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف وتكريس سمة العمل الديمقراطي ونهج الحوار والمؤسسات لحماية المواطن وبقاء الدولة
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