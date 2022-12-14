سطو على ماكينات الإنترنت في زبدين

سطا مجهلون مساء أمس على ماكينات الانترنت المنتشرة على أسطح الأبنية في منطقة زبدين مجمع حرقوص السكني حيث فوجئ سكان الابنية بإنقطاع الارسال وعند الكشف تبين سرقة كل اجهزة البث عن اسطح تلك الابنية ويضع اهالي المنطقة الامر في عهدة الاجهزة الامنية للكشف عن مرتكبي هذه السرقات

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