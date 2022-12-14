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لبنان

دعم بريطاني للجيش بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-12-2022 | 09:52
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 أعلن السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول، في بيان عن السفارة، عن "التزام بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني لدعم صمود الجيش اللبناني من العام 2022 حتى 2025 وذلك في مذكرة تفاهم وقعت مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون".
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أضاف البيان: "خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، التقى السفير كاول والسفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الكندية ستيفاني ماكولم مع العماد عون لمناقشة الأمن على الحدود اللبنانية - السورية.
 
فقد عزز المشروع الحدودي المشترك سلطة الدولة اللبنانية على طول حدودها البرية مع سوريا حيث انتشرت أربعة أفواج حدودية برية من الشمال في العريضة وإلى الجنوب في جبل الشيخ.
 
بعد الاجتماع، قال السفير كاول: "تعبر مذكرة التفاهم هذه عن التزامنا بمواصلة دعمنا وتعاوننا مع الجيش اللبناني.
 
منذ عام 2009، خصصت المملكة المتحدة أكثر من 87 مليون جنيه إسترليني مما سمح للجيش اللبناني بتحسين قدراته والتطور ومواكبة العصر. نحن فخورون بمساهمتنا في بناء سمعة الجيش اللبناني كقوات مسلحة محترمة ومحترفة قادرة على الدفاع عن لبنان وتوفير الأمن على طول حدوده مع سوريا".
 
أضاف: "لقد تشرفت بلقاء قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون وحضور أول اجتماع للجنة الإشراف العليا. يضطلع الجيش اللبناني بدور محوري في حماية لبنان وشعبه. وأنا معجب للغاية بالشجاعة التي يظهرها الرجال والنساء فيه".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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