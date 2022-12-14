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لبنان

تيمور جنبلاط استقبل سلّوم في كليمنصو

Lebanon 24
14-12-2022 | 10:01
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استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم.
حضر اللقاء النائب وائل أبو فاعور، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، رئيس جمعية الخريجين التقدميين سامر العود ومسؤول قطاع الصيادلة في الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتور عماد شيا، حيث جرى عرض لأوضاع قطاع الصيادلة في لبنان.
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