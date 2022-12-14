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لبنان

ابراهيم زار العراق والتقى رئيسي الجمهورية والحكومة ومسؤولين وبحث معهم في الاوضاع

Lebanon 24
14-12-2022 | 10:17
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عقد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم سلسلة لقاءات، في خلال الزيارة الرسمية التي قام بها اليوم الى العراق.
 
وتركزت المحادثات على البحث في الاوضاع العامة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لبنان والعراق وآليات تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين انطلاقا من علاقة الشراكة والاخوة القائمة في ما بينهما.
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استهل اللواء ابراهيم لقاءاته مع رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبداللطيف رشيد، وتم عرض للعلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة، سيما الاوضاع في كل من لبنان والعراق، حيث قدم المدير العام للامن العام رؤيته لحقيقة الاوضاع وكيفية معالجة الازمات القائمة.
 
والتقى اللواء ابراهيم رئيس الحكومة العراقية الدكتور محمد شياع السوداني، وتم عرض للتطورات العامة من مختلف جوانبها، سيما الاوضاع التي يمر بها لبنان بالاضافة الى ملف النازحين السوريين. 
 
من جهته، جدد الرئيس السوداني "التزام الحكومة العراقية بتقديم الدعم والمساعدة والعون للبنان"، مبديا الاستعداد "لدراسة الحاجات الملحة التي يمكن للعراق ان يساعد على سدها". 
 
وشكر اللواء ابر اهيم للرئيس السوداني عاطفته الاخوية، طارحا عددا من الامور الاساسية التي يحتاجها لبنان". كما اثنى على "ادارة رئيس الحكومة العراقية في معالجة المشاكل التي يعاني منها العراق واعلاء الحوار والمصالحة بين جميع الفرقاء والمكونات، وايضا مبادرته الى الانفتاح الايجابي على دول الجوار".
 
كما التقى اللواء ابراهيم وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري ، وتم عرض لمواضيع ذات اهتمام مشترك.
 
واجتمع اللواء ابراهيم مع رئيس الحكومة العراقية الاسبق اياد علاوي.
 
كما التقى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض وامين عام "عصائب اهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم والامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ورئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي فائق زيدان.
 
وكان عرض للتطورات على صعيد المنطقة وللاوضاع في لبنان والعراق.
 
وينهي اللواء ابراهيم زيارته الى العراق مساء اليوم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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