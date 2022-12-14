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لبنان

الأشقر نبه من محاذير تحول دون تنفيذ تعميم وزارة السياحة بفرز النفايات من المصدر

Lebanon 24
14-12-2022 | 10:45
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أصدر رئيس إتحاد "النقابات السياحية" بيار الأشقر بيانا، شكر فيه وزير السياحة وليد نصار على إهتمامه بالبيئة من باب إقتراح حلول للنفايات من خلال فرزها من المصدر.

ووصف الأشقر إصدار الوزير نصار تعميماً يطلب فيه من المؤسسات السياحية فرز النفايات من المصدر ب"الخطوة المهمة"، منبها في الوقت نفسه الى "وجود محاذير تحول دون تنفيذ مفاعيل التعميم".
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واذ أشار الأشقر إلى "أن القيام بعمليات الفرز يتطلب في المؤسسات السياحية الكبيرة (مطاعم وفنادق) توظيفات جديدة بين 3 الى 4 أشخاص"، شكا من "أن التجارب السابقة المماثلة أظهرت عدم وجود شركات متخصصة لنقل النفايات المفروزة إنما كان يتم وضعها فوق بعضها ويعاد خلطها من جديد، وهذا ما أدى إلى إهدار التكاليف وضياع الجهود المبذولة على فرز هذه النفايات".

وطالب الأشقر الوزير نصار بإلحاح ب"ضرورة التواصل مع وزارة البيئة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار، لتأمين عمليات نقل وأمكنة تناسب النفايات المفروزة وتوفير الأمور اللوجستية للوصول الى الأهداف المرجوة".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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