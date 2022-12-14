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لبنان

جرح نفسه في وسط الطريق في صيدا... ما السبب؟ (صورة)

Lebanon 24
14-12-2022 | 11:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد المواطنين قطع الطريق قرب حلويات القصير في صيدا، وقام بجرح نفسه بآلة حادة، إحتجاجاً على أزمة النفايات وتردي الاوضاع المعيشية.
 
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