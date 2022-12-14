جرح نفسه في وسط الطريق في صيدا... ما السبب؟ (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد المواطنين قطع الطريق قرب حلويات القصير في صيدا، وقام بجرح نفسه بآلة حادة، إحتجاجاً على أزمة النفايات وتردي الاوضاع المعيشية.

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