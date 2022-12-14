هل يزور ماكرون لبنان ليلة عيد الميلاد؟

أفاد مصدر لبناني لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور بيروت في 24 كانون الأول للقاء عدد من المسؤولين.

ولفت المصدر إلى أن ماكرون سيقضي ليلة عيد الميلاد مع الضباط والجنود الفرنسيين التابعين لليونيفيل.