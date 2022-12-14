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لبنان

سفراء يشيدون بأداء الجيش في ضبط الحدود

Lebanon 24
14-12-2022 | 11:40
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ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفير البريطاني هاميش كاويل  والسفيرة الكندية  شانتا شاستناي، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.
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وأشاد السفراء بـ"أداء وحدات الجيش اللبناني في ضبط الحدود من خلال مكافحة أعمال التهريب، ودوره الفاعل في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظا على أمن البلاد"، مؤكدين "التزام بلادهم الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها وبخاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها".
 
من جهته شكر العماد عون "السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على دعمها المستمر للجيش، لما له من دور أساسي في تحسين قدرات الوحدات العسكرية لتمكينها من أداء مهماتها".
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