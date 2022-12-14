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لبنان

في بحنين... إنهيار سقف قيد الانشاء

Lebanon 24
14-12-2022 | 12:18
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إنهار سقف بناء قيد الانشاء في بلدة بحنين- المنية، عند اوتوستراد بحنين- المحمرة، من دون ان يؤدي الى وقوع اصابات في الارواح.

واقتصرت الأضرار على الماديات.
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14/12/2022 22:17:15 Lebanon 24 Lebanon 24

بحنين

المحمرة

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