"المركزي" يصدر بياناً بشأن "صيرفة"... ماذا جاء فيه؟

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أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 30 مليون دولار أميركي بمعدل 30600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وتابع البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".