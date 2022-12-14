مصادرة مشروبات كحولية ... ما السبب؟

صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان التالي:

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صادر مكتب حماية الملكية الفكرية، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، كمية من المشروبات الكحولية المقلدة، وتمّ تنظيم محضر ضبط وحجز البضائع المقلدة.كما وتابعت مديرية حماية المستهلك دورياتها الرقابية في مناطق الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، فكانت الحصيلة كالتالي:- محضرا ضبط بمحطتي محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة- محضر ضبط بحق مركز تعبئة غاز بسبب النقص في الوزنويؤكد وزير الاقتصاد والتجارة ان الجولات الرقابية ستستكمل بشكل مكثف هذا الاسبوع والاسبوع المقبل لقمع المخالفات.