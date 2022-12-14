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لبنان

مصادرة مشروبات كحولية ... ما السبب؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 12:39
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صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان التالي:
 
 
صادر مكتب حماية الملكية الفكرية، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، كمية من المشروبات الكحولية المقلدة، وتمّ تنظيم محضر ضبط وحجز البضائع المقلدة.
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كما وتابعت مديرية حماية المستهلك دورياتها الرقابية في مناطق الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، فكانت الحصيلة كالتالي:

- محضرا ضبط بمحطتي محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة

- محضر ضبط بحق مركز تعبئة غاز بسبب النقص في الوزن

ويؤكد وزير الاقتصاد والتجارة ان الجولات الرقابية ستستكمل بشكل مكثف هذا الاسبوع والاسبوع المقبل لقمع المخالفات.
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