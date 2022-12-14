لبنانيّة فازت بأكثر من 18 مليار ليرة (فيديو)

فازت السيّدة وجيهة ديراني بجائزة "اللوتو" الأولى منذ فترة، وقُدّرت قيمتها بأكثر من 18 مليار ليرة لبنانيّة.

وكشفت إبنة ديراني أنّ نصف المبلغ سيتمّ توزيعه على المحتاجين.