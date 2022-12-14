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لبنان

لبنانيّة فازت بأكثر من 18 مليار ليرة (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2022 | 12:47
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فازت السيّدة وجيهة ديراني بجائزة "اللوتو" الأولى منذ فترة، وقُدّرت قيمتها بأكثر من 18 مليار ليرة لبنانيّة.
 
وكشفت إبنة ديراني أنّ نصف المبلغ سيتمّ توزيعه على المحتاجين.
 
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