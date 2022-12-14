18
o
بيروت
18
o
طرابلس
-8
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنانيّة فازت بأكثر من 18 مليار ليرة (فيديو)
Lebanon 24
14-12-2022
|
12:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
فازت السيّدة وجيهة ديراني بجائزة "اللوتو" الأولى منذ فترة، وقُدّرت قيمتها بأكثر من 18 مليار ليرة لبنانيّة.
وكشفت إبنة ديراني أنّ نصف المبلغ سيتمّ توزيعه على المحتاجين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لعبة فيديو فرنسية تفوز بجائزة عالمية
Lebanon 24
لعبة فيديو فرنسية تفوز بجائزة عالمية
14/12/2022 22:17:42
14/12/2022 22:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أندرويد يسمح بتشغيل البلوتوث والواي فاي في وضع الطيران
Lebanon 24
أندرويد يسمح بتشغيل البلوتوث والواي فاي في وضع الطيران
14/12/2022 22:17:42
14/12/2022 22:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجازٌ جديد.. باحثٌ لبناني يفوز بجائزة الملك حسين لأبحاث السرطان للعام 2022
Lebanon 24
إنجازٌ جديد.. باحثٌ لبناني يفوز بجائزة الملك حسين لأبحاث السرطان للعام 2022
14/12/2022 22:17:42
14/12/2022 22:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين لبكي تحصد جائزة جديدة
Lebanon 24
نادين لبكي تحصد جائزة جديدة
14/12/2022 22:17:42
14/12/2022 22:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
فيديو
لوتو
جائزة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
16:25 | 2022-12-13
13/12/2022 04:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الأسعار.. أنظُروا إلى هواتفكم!
05:15 | 2022-12-14
14/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحظ لن يرافق مواليد هذا البرج في 2023؟.. هذا ما كشفته ماغي فرح
Lebanon 24
الحظ لن يرافق مواليد هذا البرج في 2023؟.. هذا ما كشفته ماغي فرح
08:15 | 2022-12-14
14/12/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هذا السر العجيب؟
Lebanon 24
ما هذا السر العجيب؟
02:00 | 2022-12-14
14/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-12-14
14/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:37 | 2022-12-14
ماذا تضمّنت مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم؟
14:13 | 2022-12-14
ما جديد إصابات "كورونا" و"كوليرا" في لبنان؟
14:00 | 2022-12-14
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:40 | 2022-12-14
تنظيم تجارة البذور والصيد المائي على طاولة "اللجان"
13:37 | 2022-12-14
في النبطيّة... قاصر سوري حاول سرقة محل "لانجري" والإعتداء على صاحبته!
13:21 | 2022-12-14
عن "الامن الاقتصادي للمرأة"... هذا ما ورد في تقرير جلسات الاستماع النيابية
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 22:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 22:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 22:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact