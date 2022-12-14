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لبنان
في النبطيّة... قاصر سوري حاول سرقة محل "لانجري" والإعتداء على صاحبته!
Lebanon 24
14-12-2022
|
13:37
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حاول السوري م.ن.ح (13 عاما) سرقة محل "لانجري" في طلعة الراهبات في مدينة النبطية، وعندما ضبطته صاحبة المحل ه.ع حاول الاعتداء عليها، الا ان شبان المنطقة سارعوا الى توقيفه وتسليمه الى دورية من قوى الامن الداخلي من مخفر النبطية.
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(الوكالة الوطنية)
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