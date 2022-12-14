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لبنان

تنظيم تجارة البذور والصيد المائي على طاولة "اللجان"

Lebanon 24
14-12-2022 | 13:40
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة، الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر لليوم، برئاسة النائب أيوب حميد وحضور النواب: إيهاب حمادة، جيمي جبور، فادي كرم، ورامي أبو حمدان. كما وحضر مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية الدكتور شادي مهنا، رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة المهندس ابراهيم حاوي، ورئيسة دائرة الدراسات القانونية في وزارة الاقتصاد مارلين نعمة.
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ودرست اللجنة اقتراحي قانوني تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار والصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.


كما استمعت إلى آراء الحاضرين حول اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان. وبعدها، انتقلت لدراسة المواد. وتم التوافق على استكمال البحث في الجلسة المقبلة.
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