أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم "تسجيل 64 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221370، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".





أما عن كوليرا، فأعلنت "عدم تسجيل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 660، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".

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