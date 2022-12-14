ماذا تضمّنت مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم؟

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



غدا" الخميس، جلسة برلمانية عاشرة واخيرة هذه السنة مخاضها, كسابقاتها التسع، سلبي بالنسبة الى انتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان والذي منذ أربعة وأربعين يوما"، يفتقده اللبنانيون الذين يعيشون على رجاء أن يحصل انتخاب رئيس ما بعد رأس السنة الجديدة، ويكون الانتخاب إشارة" إيجابية من الخارج والداخل بأن معاناة اللبنانيين، وكل ضروب قهرهم المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونيف، ستأخذ طريقها الى جهنم ثم تعود الكرامة الى عيشهم ومعيشتهم، والاستقرار النسبي الى حياتهم.

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وسينخفض منسوب التشنجات والخصومات والعنجهيات لدى المصنفين ضمن القوى السياسية، وسترسى أجواء من الحوار السوي والإخاء، بما يظهر الصورة الطبيعية للبنان الأصيل كي يعود لبنان الجميل بدل الصورة المقيتة التي وضع فيها.



ولعله في مسار الحوار الموصد حتى الآن، من الممكن أن نستعير من وليد بك، تغريدته اليوم وملخصها: "أننا يجب أن نستلهم ونستمزج دول العالم قاطبة" كي ندخل في حوار داخلي في لبنان.



في الغضون، وعلى المستوى الإجرائي الحكومي، وبعد نشر رواية في جريدة الأخبار، وصفتها أوساط رئيس الحكومة بالمفبركة، عن أن حزب الله ضغط على الرئيس ميقاتي كي لا يعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال النفي الآتي:



"هذه الرواية تندرج في سياق نهج دأبت عليه الاخبار منذ وقت طويل.. إن المكتب الاعلامي ينفي ما ورد جملة وتفصيلا، فلا نية لعقد جلسة في المدى القريب.. وأن "استطابة" التوتر، كما ورد في الصحيفة، ليس نهج الرئيس ميقاتي، بل الذين يقفون وراء هذه الاخبار المفبركة.



ان دولة الرئيس يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الوزراء للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.. إن قراره كان واضحا منذ البداية، وهو أن عقد جلسات لمجلس الوزراء مرتبط بوجود أمور طارئة، لا يمكن إقرارها خارج إطار مجلس الوزراء"..



وأوضحت الأوساط أن الرئيس ميقاتي سيستكمل التشاور مع الوزراء قبل نهاية الاسبوع، بعدما كان قد التقى معظمهم بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وسيصار الى التفاهم على طبيعة المرحلة ورسم خطة عمل واضحة، ترتكز على التعاون المثمر والبناء في انتظار ان ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا للجمهورية ويصار الى تأليف حكومة جديدة..



وبالفعل لقد تأكد أن ميقاتي سيعقد لقاء التشاور مع الوزراء بعيد ظهر يوم الجمعة المقبل..



مجلس المطارنة الموارنة من جهته، دعا الجميع الى اغتنام ما يتوافر من اجواء ايجابية داخلا و خارجا والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية من اجل الخروج من المأزق، كما دعا الى حل الامور الحياتية والخدماتية بطرق متاحة غير عقد جلسات لمجلس الوزراء.



أوساط مراقبة لاحظت اليوم أيضا، اضطرادا في النشاط الخدماتي لميقاتي وكذلك بما يتعلق بالاستقرار الأمني...







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



على وقع الفراغ الرئاسي سيحل عيدا الميلاد ورأس السنة لكن بعدهما فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يترك الوضع على هذا الحال إلى ما لا نهاية وسيكون هناك عمل مختلف وجدي أكثر لانتخاب رئيس للجمهورية.



أما غدا فجلسة عاشرة تشبه سابقاتها بعدما كان مفترضا أن تعقد على نية حوار يشكل الخطوة الأولى على الطريق الصحيح للخروج من حالة الإنسداد والإستعصاء لإنجاز الإستحقاق الرئاسي.



إذا حتى نهاية العام الحالي لم يعد هناك من إمكانية للحوار لا سيما بعد تعاطي بعض الأفرقاء مع الدعوة له بين رافض أو واضع لشروط ذهبت إلى حدود تحديد شكل طاولة المتحاورين.



هذه المواقف دفعت رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى التعليق بالقول: نرضى بالحوار عبر القارات ونرفضه في لبنان بانتظار الهيئة الناظمة.



وعلى خط الإستحقاق الرئاسي ايضا موقف مرحب من المطارنة الموارنة بالإتصالات العربية والدولية في هذا الشأن والدعوة للإستفادة من هذه الأجواء الإيجابية لتأمين إتمامه.



وفيما كان المطارنة يرون أن أمور اللبنانيين الأساسية يمكن معالجتها بأساليب دستورية تلافيا لانعقاد جلسة لحكومة مستقيلة كان المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي ينفي نية الأخير دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة قريبة وإنما ستتم إدارة المرحلة المقبلة عبر لقاءات تشاورية مع الوزراء.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



مبدئيا، غدا الجلسة الرئاسية الأخيرة لمجلس النواب عام 2022. وكل المؤشرات تنبىء أن الجلسة ستكون جلسة رفع عتب لا أكثر ولا أقل، لأن لا شيء سيتغير باستثناء بعض الأرقام.



أما الحوار فقد سقط، لكن سقوطه قد لا يكون نهائيا. إذ إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعول على المشاورات الثنائية التي ستحصل طوال فترة الأعياد، وذلك للإتفاق على صيغة للحوار المنشود. لكن في الحالين، بدءا من الغد، البلد سيدخل في عطلة سياسية شبه شاملة.



وفي السياق برزت الزيارة التي قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون إلى السراي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



ومع أن الخبر الموزع حصر موضوع اللقاء بالشؤون الأمنية، لكن الشأن السياسي لا يمكن أن يغيب عن مثل لقاء كهذا، خصوصا في ظل ما يتردد عن ارتفاع أسهم قائد الجيش في إطار المعركة الرئاسية. لقاء السراي جاء بعد زيارة عون إلى قطر، وزيارة ميقاتي إلى المملكة العربية السعودية.



توازيا خبران امنيان لافتان. الاول اعلنه رئيس الاركان الاسرائيلي، الذي كشف ان المقاتلات الاسرائيلية قصفت قبل اسابيع قافلة اسلحة على الحدود السورية العراقية تحتوي اسلحة ايرانية، مؤكدا ان اسرائيل عطلت بذلك مشروعا ايرانيا لوضع مئات صواريخ ارض - جو في سوريا ولبنان.



اما الخبر الثاني فورد في وثيقة سرية لشركة "لويدز مارين" للتأمين ومقرها لندن. و تورد الوثيقة ان فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني يرسل الذهب بشكل غير قانوني من فنزويلا الى ايران، وذلك لتمويل انشطة المليشيات المدعومة من طهران في لبنان.



وقد حددت الشركة اسمي 2 لبنانيين كمسؤولين عن الشحن غير القانوني للذهب . الخبران نموذجان عما تفعله الدويلة في لبنان. فهل من يتحرك قبل فوات الاوان؟ كرويا، كل الانظار متجهة الليلة الى استاد البيت في قطر حيث المواجهة المنتظرة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي. فلمن ستكون الغلبة: لفرنسا صاحبة اقوى خط هجوم، ام للمغرب الذي يملك اقوى خط دفاع؟.







غدا" الخميس، جلسة برلمانية عاشرة واخيرة هذه السنة مخاضها, كسابقاتها التسع، سلبي بالنسبة الى انتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان والذي منذ أربعة وأربعين يوما"، يفتقده اللبنانيون الذين يعيشون على رجاء أن يحصل انتخاب رئيس ما بعد رأس السنة الجديدة، ويكون الانتخاب إشارة" إيجابية من الخارج والداخل بأن معاناة اللبنانيين، وكل ضروب قهرهم المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونيف، ستأخذ طريقها الى جهنم ثم تعود الكرامة الى عيشهم ومعيشتهم، والاستقرار النسبي الى حياتهم.وسينخفض منسوب التشنجات والخصومات والعنجهيات لدى المصنفين ضمن القوى السياسية، وسترسى أجواء من الحوار السوي والإخاء، بما يظهر الصورة الطبيعية للبنان الأصيل كي يعود لبنان الجميل بدل الصورة المقيتة التي وضع فيها.ولعله في مسار الحوار الموصد حتى الآن، من الممكن أن نستعير من وليد بك، تغريدته اليوم وملخصها: "أننا يجب أن نستلهم ونستمزج دول العالم قاطبة" كي ندخل في حوار داخلي في لبنان.في الغضون، وعلى المستوى الإجرائي الحكومي، وبعد نشر رواية في جريدة الأخبار، وصفتها أوساط رئيس الحكومة بالمفبركة، عن أن حزب الله ضغط على الرئيس ميقاتي كي لا يعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال النفي الآتي:"هذه الرواية تندرج في سياق نهج دأبت عليه الاخبار منذ وقت طويل.. إن المكتب الاعلامي ينفي ما ورد جملة وتفصيلا، فلا نية لعقد جلسة في المدى القريب.. وأن "استطابة" التوتر، كما ورد في الصحيفة، ليس نهج الرئيس ميقاتي، بل الذين يقفون وراء هذه الاخبار المفبركة.ان دولة الرئيس يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الوزراء للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.. إن قراره كان واضحا منذ البداية، وهو أن عقد جلسات لمجلس الوزراء مرتبط بوجود أمور طارئة، لا يمكن إقرارها خارج إطار مجلس الوزراء"..وأوضحت الأوساط أن الرئيس ميقاتي سيستكمل التشاور مع الوزراء قبل نهاية الاسبوع، بعدما كان قد التقى معظمهم بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وسيصار الى التفاهم على طبيعة المرحلة ورسم خطة عمل واضحة، ترتكز على التعاون المثمر والبناء في انتظار ان ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا للجمهورية ويصار الى تأليف حكومة جديدة..وبالفعل لقد تأكد أن ميقاتي سيعقد لقاء التشاور مع الوزراء بعيد ظهر يوم الجمعة المقبل..مجلس المطارنة الموارنة من جهته، دعا الجميع الى اغتنام ما يتوافر من اجواء ايجابية داخلا و خارجا والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية من اجل الخروج من المأزق، كما دعا الى حل الامور الحياتية والخدماتية بطرق متاحة غير عقد جلسات لمجلس الوزراء.أوساط مراقبة لاحظت اليوم أيضا، اضطرادا في النشاط الخدماتي لميقاتي وكذلك بما يتعلق بالاستقرار الأمني...على وقع الفراغ الرئاسي سيحل عيدا الميلاد ورأس السنة لكن بعدهما فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يترك الوضع على هذا الحال إلى ما لا نهاية وسيكون هناك عمل مختلف وجدي أكثر لانتخاب رئيس للجمهورية.أما غدا فجلسة عاشرة تشبه سابقاتها بعدما كان مفترضا أن تعقد على نية حوار يشكل الخطوة الأولى على الطريق الصحيح للخروج من حالة الإنسداد والإستعصاء لإنجاز الإستحقاق الرئاسي.إذا حتى نهاية العام الحالي لم يعد هناك من إمكانية للحوار لا سيما بعد تعاطي بعض الأفرقاء مع الدعوة له بين رافض أو واضع لشروط ذهبت إلى حدود تحديد شكل طاولة المتحاورين.هذه المواقف دفعت رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى التعليق بالقول: نرضى بالحوار عبر القارات ونرفضه في لبنان بانتظار الهيئة الناظمة.وعلى خط الإستحقاق الرئاسي ايضا موقف مرحب من المطارنة الموارنة بالإتصالات العربية والدولية في هذا الشأن والدعوة للإستفادة من هذه الأجواء الإيجابية لتأمين إتمامه.وفيما كان المطارنة يرون أن أمور اللبنانيين الأساسية يمكن معالجتها بأساليب دستورية تلافيا لانعقاد جلسة لحكومة مستقيلة كان المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي ينفي نية الأخير دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة قريبة وإنما ستتم إدارة المرحلة المقبلة عبر لقاءات تشاورية مع الوزراء.مبدئيا، غدا الجلسة الرئاسية الأخيرة لمجلس النواب عام 2022. وكل المؤشرات تنبىء أن الجلسة ستكون جلسة رفع عتب لا أكثر ولا أقل، لأن لا شيء سيتغير باستثناء بعض الأرقام.أما الحوار فقد سقط، لكن سقوطه قد لا يكون نهائيا. إذ إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعول على المشاورات الثنائية التي ستحصل طوال فترة الأعياد، وذلك للإتفاق على صيغة للحوار المنشود. لكن في الحالين، بدءا من الغد، البلد سيدخل في عطلة سياسية شبه شاملة.وفي السياق برزت الزيارة التي قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون إلى السراي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.ومع أن الخبر الموزع حصر موضوع اللقاء بالشؤون الأمنية، لكن الشأن السياسي لا يمكن أن يغيب عن مثل لقاء كهذا، خصوصا في ظل ما يتردد عن ارتفاع أسهم قائد الجيش في إطار المعركة الرئاسية. لقاء السراي جاء بعد زيارة عون إلى قطر، وزيارة ميقاتي إلى المملكة العربية السعودية.توازيا خبران امنيان لافتان. الاول اعلنه رئيس الاركان الاسرائيلي، الذي كشف ان المقاتلات الاسرائيلية قصفت قبل اسابيع قافلة اسلحة على الحدود السورية العراقية تحتوي اسلحة ايرانية، مؤكدا ان اسرائيل عطلت بذلك مشروعا ايرانيا لوضع مئات صواريخ ارض - جو في سوريا ولبنان.اما الخبر الثاني فورد في وثيقة سرية لشركة "لويدز مارين" للتأمين ومقرها لندن. و تورد الوثيقة ان فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني يرسل الذهب بشكل غير قانوني من فنزويلا الى ايران، وذلك لتمويل انشطة المليشيات المدعومة من طهران في لبنان.وقد حددت الشركة اسمي 2 لبنانيين كمسؤولين عن الشحن غير القانوني للذهب . الخبران نموذجان عما تفعله الدويلة في لبنان. فهل من يتحرك قبل فوات الاوان؟ كرويا، كل الانظار متجهة الليلة الى استاد البيت في قطر حيث المواجهة المنتظرة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي. فلمن ستكون الغلبة: لفرنسا صاحبة اقوى خط هجوم، ام للمغرب الذي يملك اقوى خط دفاع؟.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



دخلوا المربع الذهبي بخطوات احترافية، وباتوا على مرمى خطوة من دخول التاريخ بنجمة مونديالية..

ساعات حاسمة يعيشها اسود الاطلس ومعهم الجمهور العربي من المحيط الى الخليج، الذين اقحمهم المنتخب المغربي في أجمل التحديات، وهو ينافس اليوم منتخب فرنسا على بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم، وملاقاة المنتخب الارجنتيني الذي حجز بطاقته بالامس على حساب كرواتيا ..

وبحسبة ابعد من رياضية، مفعمة بالانسانية والعاطفية والقومية، يحسب محبو المنتخب المغربي ساعات التحدي، مقدرين جهود شباب تحدوا كل الظروف ونقلوا رياضة كرة القدم المغربية والعربية والافريقية الى العالمية..

فكل التوفيق لمن ثابروا واحسنوا العمل فوصلوا الى قلوب الملايين بادائهم الرياضي ووعيهم القومي وحبهم لقضية الامة فلسطين ..

من الانجازات الرياضية العربية، الى الاخفاقات السياسية المحلية، حيث لا جديد على مستوى الاداء ولا الخطط، ولا فريق يلعب بروح وطنية واحدة لينافس الازمات ويتغلب عليها وينقذ اهله وبلده . وعشية الجلسة النيابية العاشرة والاخيرة هذا العام لانتخاب رئيس للجمهورية، تصطف الحسابات الضيقة سدا امام اي حوار يرتجيه اللبنانيون لاختراق الفراغ برئيس للجمهورية من صناعة واولويات وطنية ..

كهربائيا لا جديد سوى مزيد من صناعة الشروط الاميركية لعرقلة وصول اي حل كهربائي الى لبنان، إما برفض الهبات كالايرانية والروسية، او عروض الحل كالصينية، او حتى قروض البنك الدولي ..

ومع حديث عاموس هوكشتاين عن عدم انجاز لبنان للخطوات والاصلاحات المطلوبة التي تسمح له باستجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية، أكد وزير الطاقة وليد فياض للمنار ان لبنان انجز ما طلب منه، من رفع تعرفة الكهرباء الى البدء بإجراءات تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء واصلاح خطوط الغاز المعطلة، والمطلوب من الشركاء الدوليين ملاقاته في منتصف الطريق ..

وعلى طريق الحقيقة كلام واضح للنائب الفرنسي في البرلمان الاوروبي “تييري مارياني” يختصر الكثير – جاء فيه: نحن ندمر لبنان بوعي كامل لرفضنا عودة أكثر من مليون نازح سوري عن اراضيه..







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



من حيث الشكل، لن تختلف الجلسة الرئاسية العاشرة غدا عن سابقاتها الا في امرين: اولا، عدد اصوات المرشح ميشال معوض مقابل الاوراق البيض، وثانيا، تصريحات بعض النواب التي ستتمحور بلا ادنى شك حول الموقف من فشل دعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار للمرة الثانية، علما أن ايا من المعنيين لا يصدق ان حل المسألة اللبنانية متوقف على حوار داخلي بين المتخاصمين.



اما من حيث المضمون، فطبعا لا رئيس، لا غدا ولا في المدى المنظور، في انتظار خرق خارجي، يترجم محليا في جلسة ما، قد تفضي الى انجاز الاستحقاق.



هذا على المستوى الرئاسي. اما حكوميا، وفي وقت كانت الانظار تتجه نحو السراي الحكومي، الذي يستضيف لقاء وزاريا الجمعة المقبل للبحث في عمل الحكومة، استقطب الصرح البطريركي في بكركي مجددا كل الاضواء اليوم، من خلال الموقف المدوي لمجلس المطارنة الموارنة من مسألة انعقاد الحكومة المستقيلة.



فبيان اساقفة الكنيسة المارونية، حسم بما لا يقبل الشك، الموقف الميثاقي من رفض انعقاد الحكومة المستقيلة، على عكس ما روجت له قبل الجلسة اوساط الرئيس نجيب ميقاتي، حيث ورد في نص بيان المطارنة الموارنة حرفيا ما يلي: “يأسف الآباء للسجال السياسي الحاد حول اجتماع الحكومة الأخير، ويرون أنه كان بالإمكان تحاشيه لو أن المسؤولين عالجوا الأمر بروية وتشاور، وبالحوار البناء، بعيدا عن الكيد السياسي، ومع احترام الدستور والميثاق الوطني نصا وروحا. ومعلوم أن أمور المواطنين الأساسية يمكن معالجتها بأساليب دستورية شتى، من دون إنعقاد الحكومة المستقيلة، والبلاد في حال الشغور الرئاسي”.



فهل دق هذا البيان، المعطوف على الموقفين المعروفين لكل من الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر، الى جانب غالبية القوى والشخصيات المسيحية، هل دق المسمار الأخير في نعش المحاولة الاخيرة لاستهداف الميثاق الوطني، وضرب الشراكة، والعيش المشترك، من خلال المحاولة المفضوحة لشطب مقام رئاسة الجمهورية من المعادلة الوطنية، عن سابق تصور وتصميم؟ وكيف سيجري تصحيح الخلل غير المسبوق الذي تسببت به الخفة السياسية التي تعامل بها البعض مع موضوع كبير بهذا الحجم؟



السؤال رهن الايام القليلة المقبلة… ايام سيتابع خلالها اللبنانيون طبعا، المباريات الاخيرة من كأس العالم 2022، من دون أن تفوتهم طبعا، متابعة مباراة الدولار مع مآسي اللبنانيين، في ضوء الارتفاع المتسارع مقابل الليرة اللبنانية، في مؤشر واضح الى التعقيد السياسي، وغياب آفاق الحلول على المستويين الاقتصادي والمالي.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



نعم.

انها المنازلة الكبرى وهي ستندلع بعد ساعة وربع الساعة من الان في الدوحة في مواجهة تضع وجها لوجه منتخب فرنسا ومنتخب المغرب في كأس العالم.

مواجهة تشهد معارك قاسية لن يخوضها منتخبا البلدين وحسب، انما معسكران من الناس يعيشان من حول العالم كله.

معسكر من يحلم في مواجهة من توقف عن الحلم..

من يفرح في مواجهة من قرر العيش في الخوف..

ومعسكر من يخطط للمستقبل في مواجهة من علق في الماضي.

قد تفوز فرنسا وقد يفوز المغرب والمنتخبان يشهد لهما انهما حلما.

منتخب "الزرق" خاض مبارياته حتى اليوم من دون اربعة من ابرز نجومه العالميين وهم Kareem Benzemma, Paul Pogba , Lucas Hernandez Christopher Nkunku لكن حلم عودته بالكأس التي يحملها منذ " مونديال " 2018 الى باريس لم يتزعزع.

قابله في الحلم "مجنون" وهو يحب لقبه مدرب منتخب المغرب Walid Regragui الذي حلم بتغيير عقلية الفرق الصغيرة فذهب ولاعبيه بعيدا في الحلم حتى تحقيق مفاجأة الوصول الى المباراة نصف النهائية وعينه على الكأس فحمل معه احلام لا المغرب وحسب انما أحلام القارة الافريقية ومعها العالم العربي.

لم يتوقف حلم" الزرق " او " اسود الاطلس " بينما توقف حلم من قرر خلق الخوف من الاخر ومن تقوقع حوله.

فمن خلق اعمال الشغب في " الشانزيليه " بعد مباريات المغرب مع البرتغال ساهم في اعادة الحديث عن معركة الهويات والاصول والعرق ومعركة تمدد الاسلام في مواجهة المسيحية لا سيما في فرنسا بينما يراد للفرح بالمباراة ومجرياتها ونتائجها ان يغيب, ليستبدل بالحديث عن الحرب الاهلية المقبلة حسبما سماها اليمين المتطرف الفرنسي.

ومن قرر التمترس حول الخوف اوقف التخطيط للمستقبل عندما لم ير في المباراة, وما قد ينتج عنها سوى انتقام سيحققه المستعمر المغربي من المستعمر الفرنسي وعلى الارض الفرنسية.

في المواجهة الليلة بعد انتهاء المباراة ومهما حصل لابد ان ينتصر معسكر الحلم ,على معسكر الخوف.

مواجهة يعرف اللبنانيون تحديدا مدى تكلفة خسارتها لانهم حتى اليوم اختاروا الوقوف في المعسكر الخاسر حتما.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



جنرالات الكرة تحكم العالم والأرض تدور حول أقدام أبطال الملاعب، ويستمر دورانها من الليلة حتى الأحد العالمي الذي سيرفع الكأس...



ومن الآن وحتى ليل الثامن عشر ستحتجب الأحداث عن الصدور وإن صدرت فإنها لن تلقى أقداما مصغية.



فالكرة سحرت الدنيا ولم يعد هناك من متسع للسحرة السياسيين والأسماء أيضا تحتل الصفوف الأولى للتداول، ولكن أهمها عربيا تلك التي حولت المغرب إلى صلاة يومية من المستحب أداؤها عند العشية وأمل العرب الذين امتهنوا الخسارات، من ضياع الأندلس إلى فلسطين، أن يسجلوا نصرا في المحافل الرياضية ويجرون حوارا مباشرا مع الغرب على الأرض القطرية...



فالمغرب لم تصل إلى نصف النهائي صدفة، لا بل خاضت مسارا محكما، فربحت على بلجيكا وهزمت كندا وأزاحت الرأس الإسبانية، وأخرجت رونالدو ملك اللعبة باكيا وسط المنتخب البرتغالي...



وقدمت المغرب أداء محترفا أتقنته في الملاعب الأوروبية، فتدربت على فنونها ومفاتيحها وتفوقت على مدربيها ونتائج هذا الأداء ستظهر الليلة من مباريات المغرب-فرنسا الدولة التي تضم جالية مغربية كبيرة أصبح في معظمها مواطنون فرنسيون...



وتحسبا للمواجهة الأهلية بين فريقين برأس واحد، تحصنت باريس بأرتال الشرطة ورجال الأمن...



وفيما وصل الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدوحة لحضور المباريات فإن قوات الدرك الفرنسية دهمت مكتب حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون في مقر شركة "ماكينزي" وذلك في إطار تحقيق في تمويل حملة الرئيس لعام ألفين وسبعة عشر من قبل شركة استشارات أميركية بشكل غير قانوني "ويلي متلنا يجي لعنا"، حيث أفيد بأن زيارة ماكرون إلى بيروت حددت في الرابع والعشرين من الجاري لتفقد قوات بلاده العاملة في نطاق اليونيفيل وإجراء بعض اللقاءات السياسية...



وستكون زيارة ماكرون في الوقت اللبناني الضائع إذ يتسلى القادة بجلسات الإضافي فيتجه الرئيس نجيب ميقاتي إلى التشاور عوضا عن مجلس الوزراء يوم الجمعة،



ويختتم الرئيس نبيه بري جلسات انتخاب الرئيس غدا بهيئة عاشرة يتخللها "سحب على القرعة وتومبلا" لمناسبة حلول العام الجديد.



وإذا كانت مؤسستا مجلس النواب ومجلس الوزراء معطلتين بفعل فاعل سياسي فإن التعطيل القضائي المسمى اعتكافا بلغ حد الفوضى، وأزهق أرواح المحاكم وضرب أعمال قطاع المحامين منذ أيار الماضي...



ومن هنا لبست نقابة المحامين ثوب الدفاع عن قضية أصبحت ملزمة وطرح نقيبا المحامين في بيروت والشمال ناضر كسبار وماري تيريز القوال معادلة جديدة تقضي بوقف رواتب، ما لم يعمل القضاة والاعتكاف ليس في قطاع واحد، بل يتعداه إلى قطاعات حيوية في الدولة، بينها الإصرار على تعطيل الهيئة الناظمة للكهرباء وحرمان المواطنين نورا يغطي على عتمة السياسيين وينسحب التعطيل والاعتكاف والفوضى المنظمة على استجرار الطاقة، سواء عبر أميركا أو إيران التي كادت تبرز أسماء المعرقلين...



وأما العرقلة الأبرز والمقيمة بيننا لسنوات طويلة، فهي في ملف النازحين وحيالها انبرى اليوم نائب أوروبي ليدلي بمواقف وتصريحات لم يجرؤ حاكم في السلطة اللبنانية على التفوه بها إذ حذر عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي تيري مارياني من تبعات استمرار بقاء النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، قائلا: "نحن نغتال لبنان"...



وسيفوت الأوان في غضون أشهر إن لم نتحرك مشيرا الى انه "لن يعود هناك لا مدارس ولا مستشفيات اذا استمر الوضع على ما هو عليه.