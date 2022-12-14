ما حقيقة هروب كبار الصرافين في بيروت؟

يتداول ناشطون على تطبيق "واتساب" تسجيلات صوتية تؤكد هروب كبار الصرافين في بيروت.

مصدر أمني اكد لـ"لبنان 24" ان هذه التسجيلات مبالغ فيها وليست دقيقة وان الصرافين خصوصا في بيروت لا يزالون داخل محلاتهم وما حصل مساء اليوم فقط يتعلق بالصرافين العاملين في سوق المراهنات على سعر صرف الدولار، اذ كان يراهن هؤلاء على انخفاض سعر الصرف لكنه ارتفع بدلا من أن ينخفض حيث سجل سعر الصرف رقما قياسيا بعد تخطيه عتبة الـ 43 ألف ليرة.