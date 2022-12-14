Advertisement

لبنان

كرياكوس رعى أعمال المؤتمر السنوي لحركة الشبيبة الأرثوذكسية

Lebanon 24
14-12-2022 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1020096-638066563766911334.jpg
Doc-P-1020096-638066563766911334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد "مركز طرابلس لحركة الشبيبة الأرثوذكسية"، مؤتمره الداخلي السنوي الثالث والثلاثين برعاية المتروبوليت افرام كرياكوس راعي ابرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس، خلال يومين اثنين، في بيت الحركة بلدة دده الكورة.
Advertisement


افتتح المؤتمر بصلاة الغروب التي ترأسها المطران أفرام في كنيسة النبي الياس، وعاونه في الخدمة قدس الأب عبدالله (متى) والشمامسة بشارة (عطالله)، فادي (واكيم)، الياس (صافتلي)، وتلاها صلاة التريصاجيون لراحة نفس الأخ طوني بيطار.


وتحدث افرام عن التهيئة لعيد الميلاد، وكيف رتبت الكنيسة المقدسة آحاد قبل العيد، ثم كان حوار معه تناول الكثير من الهواجس الرعائية، والهموم الشبابية، والشؤون الكنسية.


بعد ذلك، تمت مناقشة التقرير المالي للسنة المنصرمة الذي أعده مسؤول المالية في المركز الأخ ميلاد سمعان.


ثم بدأ المجتمعون بمناقشة تقرير رئيس المركز الاخ نقولا بوشاهين، الذي تناول شؤون الارشاد والإعلام والعمل الاجتماعي، وتوسع في ما يواجه الحياة الحركية اليوم من تحدّيات، وذكر بضرورة الانفتاح وتفعيل حضورنا وخدمتنا في الرعايا منبها من كل تقوقع. وتوقف رئيس المركز، في سياق ذكرِه لبعض القضايا الكنسية، عند أهمية المصارحة والحوار الداخلي تمتينا للوحدة، وشدد على ضرورة تقبل اختلاف الآراء في ما يتعلق بمقاربة الاخوة لبعض قضايا الشان العام وغيرها منوّهًا بأهمية اللقاءات والحوارات الشخصية على هذا الصعيد.


وقد زار الأمين العام الأخ ايلي كبة المؤتمر وتوجه الى الإخوة بكلمة تضمنت رؤيته لبعض جوانب العمل الكنسي والارشادي مشيرا الى ما باشرت به الأمانة العامة من عمل بشاري في مناطق مختلفة.


واتّخذ المؤتمر في نهاية أعماله سلسلة من التوصيات منها: إطلاق حلقات حوار داخلي، ودراسة امكان تأسيس صندوق موحد لأصعدة العمل الاجتماعي المختلفة بغاية المزيد من الخدمة على هذا الصعيد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2022-12-14
22:10 | 2022-12-14
22:14 | 2022-12-14
22:53 | 2022-12-14
22:45 | 2022-12-14
22:42 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website