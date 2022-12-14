في الكورة... إبن الـ16 عاماً قضى بسبب دخان مولد كهرباء!

توفي الشاب "ز. أ." (16 عاما)، بعد تعرضه لحادثة اختناق اثر تنشقه للدخان الذي تسرب من مولد كهرباء، اثناء استحمامه.





ويذكر ان الفقيد هو من سكان منطقة النخلة - الكورة.

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