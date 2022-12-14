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لبنان

في الكورة... إبن الـ16 عاماً قضى بسبب دخان مولد كهرباء!

Lebanon 24
14-12-2022 | 16:55
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توفي الشاب "ز. أ." (16 عاما)، بعد تعرضه لحادثة اختناق اثر تنشقه للدخان الذي تسرب من مولد كهرباء، اثناء استحمامه.


ويذكر ان الفقيد هو من سكان منطقة النخلة - الكورة.
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