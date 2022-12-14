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لبنان

تفعيل التنسيق بين مرجع وحليف

Lebanon 24
14-12-2022 | 18:00
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قرّر مرجع كبير تفعيل التنسيق مع حزب حليف تاريخياً، تحسباً لخطوات مفاجئة خلال شهر شباط المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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