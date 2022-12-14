Advertisement

لبنان

لقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء غدا.. وقائد الجيش يطمئن الى استقرار الامن

Lebanon 24
14-12-2022 | 22:04
A-
A+
Doc-P-1020113-638066778521621553.jpg
Doc-P-1020113-638066778521621553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر غد الجمعة يتناول مجمل التطورات الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة.
 
وسيبلّغ الوزراء الدعوة الى اللقاء اليوم عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء.
Advertisement
 
وكان لافتا في لقاءات رئيس الحكومة امس اجتماعه مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي اكد "أن الوضع الأمني ممسوك، وليس هناك أي مخاوف من حوادث فردية قد تؤدي الى تفلّت أمني".
 
وشدّد على "أن الجيش سيكثّف اجراءاته خلال فترة الأعياد ضمن خطة أمنية شاملة".

وبدا لافتا ان القادة الامنيين والعسكريين انبروا الى اطلاق ‏رسائل طمأنة في كل الاتجاهات عشية موسم الاعياد، مؤكدين اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع ‏اي خلل امني في ظل المخاوف من تفلت الجرائم الفردية او الاحداث المماثلة لما جرى أخيرا في ساحة ساسين في الاشرفية، وفق ما كتبت"النهار".
 
في ملف آخر اشارت مصادر حكومية مطلعة لـ«البناء» الى أن «مجرد فتح صفحة جديدة بين لبنان والسعودية بعد فترة طويلة من الانكفاء عن لبنان مسألة أساسية، لكن الأمور مرهونة بجملة اتصالات وخطوات ثنائية، لكن في المرحلة الحالية السعودية تعتبر أن الأولوية انتخاب الرئيس وإجراء الإصلاحات وتشديد واضح بهذه الفترة على أن فرنسا والسعودية ستستمران بتقديم الدعم الإنساني للبنان، أي أن الدعم سيقتصر حالياً على الصعيد اللوجستي والانساني بموازاة البحث بالعلاقة السياسية بين البلدين والذي يأخذ وقتاً»، موضحة أن حصول اللقاء وإعادة احياء هذه العلاقة لا يعني حل الأمور والمشكلات، والعلاقة قيد المتابعة والبحث».
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:46 | 2022-12-15
02:45 | 2022-12-15
02:30 | 2022-12-15
02:21 | 2022-12-15
02:15 | 2022-12-15
02:00 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website